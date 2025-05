Zwei Räuber haben einen Mann in seiner eigenen Wohnung in Halberstadt brutal bestohlen und misshandel. Nun sucht die Polizei mit Phantombildern nach den Schlägern. Wer kennt sie?

Räuber misshandeln Mann brutal in seiner eigenen Wohnung: So sehen sie aus

in Halberstadt schwer verletzt

Zwei Männer haben einen Wohnungsbesitzer in Halberstadt brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt.

Halberstadt.- In Halberstadt werden zwei Räuber gesucht, weil sie am Montagabend, 24. März, einen Mann in dessen eigener Wohnung brutal überfallen und ausgeraubt haben, wie die Polizei mitteilt.

Demnach öffnete der Mann um 20.30 Uhr den zwei Unbekannten die Tür. Anschließend seien die Räuber in die Wohnung eingedrungen, hätten das Opfer mit äußerster Brutalität angegriffen und es anschließend gefesselt, heißt es.

Brutaler Raub in Halberstadt: So sehen die mutmaßlichen Täter aus

Kurz darauf durchwühlten die Männer die Wohnung und entwendeten Tabakwaren, eine Schreckschusswaffe, Schmuck und Bargeld im Wert von Tausenden Euro. Danach seien sie geflüchtet.

Der Wohnungsinhaber sei schwer verletzt zurückgeblieben und ins Krankenhaus gekommen.

Nun fahndet die Polizei mit Phantombildern nach den Räubern. So sehen sie aus:

Angreifer 1:

Wer kennt diesen Mann? Phantombild: Polizei

So wird der erste Täter beschrieben:

50 bis 55 Jahre alt

1,80 Meter groß

kräftige Statur

kurze, schwarz/grau-melierte Haare

braune Augen

schwarzer/grau-melierter Dreitagebart

verwaschene Jeans, geöffnete Jacke, darunter ein Hemd und schwarze Sneaker mit weiß abgesetzter Sohle

Angreifer 2:

Dieser Mann soll für einen brutalen Angriff verantwortlich sein. Phantombild: Polizei

So wird der zweite Täter beschrieben:

30 Jahre alt

1,80 bis 1,85 Meter groß

sehr schlank

schwarze, kurze Haare

schwarze/dunkelbraune Augenfarbe

geschlossene, cremefarbene Stoffjacke, dunkler Pullover und dunkle Jogginghose

Wer die gesuchten Männer kennt oder weiß, wo sie sich aufhalten, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0391/5461687 zu melden.