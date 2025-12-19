Am Freitag, dem 12. Dezember, kam es am Marktplatz von Osterwieck zu einem schweren Fall von Fahrerflucht. Ein Unbekannter hatte eine 86-jährige Seniorin angefahren und war dann geflüchtet.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Baustelle am Marktplatz von Osterwieck.

Osterwieck. - Bereits am Freitag, dem 12. Dezember, wurde eine Seniorin bei einem Unfall in Osterwieck (Landkreis Harz) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr in der Straße "Am Markt".

Demnach habe ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw den Bereich in Richtung Schützenstraße befahren. In Höhe des Marktplatzes, wo sich derzeit eine Baustelle befinde, habe der Fahrer zunächst angehalten und sei anschließend plötzlich und unvermittelt etwa fünf Meter rückwärts gefahren.

Dabei habe er eine 86-jährige Fußgängerin übersehen, die gerade die Straße überquert habe. Es sei zur Kollision gekommen, infolge derer die Frau gestürzt und schwer verletzt worden sei.

Nach Unfall mit 86-Jähriger: Fahrer flüchtet vom Marktplatz Osterwieck

Nach Angaben der Geschädigten sei der Fahrer zwar aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und habe die verletzte Frau bemerkt, habe den Unfallort jedoch anschließend unerlaubt verlassen. Zum Zeitpunkt des Unfalls hätten sich mehrere Zeugen im Bereich des Marktplatzes befunden.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben:

etwa 50 Jahre alt

männlich

rund 1,75 Meter groß

schwarze Haare

schwarzer Pkw

Gegen den Unfallverursacher werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer oder dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich beim Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 oder über das elektronische Polizeirevier der Polizei Sachsen-Anhalt zu melden.