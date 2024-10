Halberstadt. - Nach einem Unfall am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in Halberstadt hat ein Autofahrer Fahrerflucht begangen. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge schob ein 45 Jahre alter Fußgänger sein Fahrrad in der Oehlerstraße in Richtung Walter-Rathenau-Straße und wollte die Einmündung zur Wilhelm-Trautewein-Straße überqueren. Zeitgleich sei ein Auto von der Oehlerstraße in die Wilhelm-Trautewein-Straße eingebogen und habe das mitgeführte Fahrrad des Mannes gestreift, so die Polizei.

Fußgänger in Halberstadt schwer verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Infolgedessen sei der Fußgänger gestürzt. Dabei zog sich der Mann laut Polizei schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer wiederum sei einfach weitergefahren.

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Auto des Unfallverursachers vermutlich um einen silberfarbenen Audi, der möglicherweise einen Schaden am rechten Außenspiegel aufweist.

Wer Hinweise zum Unfall oder zum gesuchten Auto geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03941/674293 zu melden.