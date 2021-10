Fahrradfahrerin in Halberstadt durch Autofahrer schwer verletzt

Eine Fahrradfahrerin ist in Halberstadt im Harz von einem VW-Fahrer so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus musste. Symbolfoto:

Halberstadt (vs) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen in Halberstadt gekommen. Dort stieß in der Quedlinburger Landstraße ein VW Caddy mit einer Radfahrerin zusammen. Dies teilte eine Sprecherin des Polizeireviers Harz mit.

Der 47 Jahre alte Fahrer des VW übersah beim Rechtsabbiegen demnach eine 60-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Stadtzentrum fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin sich schwer verletzte und stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde.