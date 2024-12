In Halberstadt hat es in einem Haus in der Telemannstraße gebrannt. Die Flamme einer Kerze griff dabei auf Teile des Interieurs über.

Halberstadt. - Eine Kerze hat am Mittwoch gegen 14.20 Uhr einen Brand in einem Haus in der Telemannstraße in Halberstadt verursacht.

Laut Polizei griff die Flamme der Kerze auf Teile des Interieurs über und verursachte dabei erheblichen Rauch. Ein Zeuge habe diesen bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und den Brand gelöscht. Die Bewohner des Hauses brachten sich den Angaben nach eigenständig in Sicherheit.

Durch die Rauchentwicklung seien drei Personen leicht verletzt worden, so die Polizei. Rettungskräfte brachten eine der Personen aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurden eingeleitet.