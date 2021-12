Brand Feuer: Gartenlaube brennt im Schachdorf Ströbeck bei Halberstadt nieder

Eine Gartenlaube ist am Sonnabend (25. Dezember) in Ströbeck bei Halberstadt in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf umstehende Bäume und einen Gartenzaun über. Die Brandursache ist bisher unklar.