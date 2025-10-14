Gleich mehrere Brände haben die Feuerwehr in Halberstadt in der Nacht in Atem gehalten. Mehrere Müllcontainer standen in Flammen.

Halberstadt. - In der Nacht zu Dienstag ist es in Halberstadt zu mehreren Bränden von Mülleimern gekommen, teilt die Polizei mit.

Zunächst habe ein Zeuge gegen 1.50 Uhr zwei brennende 1.000-Liter-Abfallcontainer in der Oststraße gemeldet. Das zweite Feuer sei gegen 3.45 Uhr in der Antoniusstraße ausgebrochen. Auch hier brannte ein 1.000-Liter-Abfallcontainer.

Mehrere Müllcontainer in Halberstadt stehen in Flammen

Weitere Müllcontainer haben gegen 3.55 Uhr in der Kornstraße gebrannt, so die Polizei weiter. In allen Fällen konnten die Brände durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Personen seien dabei nicht verletzt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt derzeit zur Brandursache.

Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 0 39 41 /674-293 zu melden.