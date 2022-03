Ermittlungen laufen Frau tot in Wohnung in Halberstadt gefunden - Ehemann unter Verdacht

Eine 74-jährige Frau wurde am Montagmorgen tot in ihrer Wohnung in Halberstadt entdeckt. Die Polizei hat ihren Mann festgenommen. Dieser ist am Dienstag (29. März) in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.