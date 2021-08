Unfall Halberstadt: 13-Jähriges Mädchen von Auto erfasst und schwer verletzt

In der Gerberstraße in Halberstadt hat sich gestern ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Schülerin schwer verletzt wurde. Ein 64-jähriger Autofahrer hatte das Mädchen am Fußgängerüberweg übersehen.