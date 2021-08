Betäubungsmittel Halberstadt: 26-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss gegen einen Bungalow

In der Nacht ist ein 26-jähriger Mercedesfahrer in der Huylandstraße in Halberstadt gegen einen Gartenbungalow gefahren. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und konnte, laut Polizei, keine Angaben zum Unfallhergang machen.