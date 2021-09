Unfall Halberstadt: 58-Jährige fährt mit dem Auto gegen Straßenlaterne

Eine 58-jährige Frau hat am Sonntag (26. September) in Halberstadt in der Braunschweiger Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist gegen eine Laterne gefahren. Laut Polizei könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau unter Alkoholkonsum stand.