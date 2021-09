Halberstadt: Einbruch in Logistikfirma - Tablets und Computer gestohlen

In der Nacht zu Dienstag (28. September) sind unbekannte Täter in die Räume einer Logistikfirma in Halberstadt eingebrochen. Sie stahlen Tablets und Computer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Halberstadt (vs) - In der Nacht vom 27. zum 28. September sind unbekannte Täter in eine Logistikfirma in der Siedlungsstraße in Halberstadt eingebrochen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, löste die Alarmanlage gegen 4.45 Uhr aus. Die Täter konnten durch das Aufhebeln der Fenster in die Räumlichkeiten gelangen. Hier entwendeten sie mehrere PC-Tower sowie iPads. Eine genaue Schadensauflistung wird derzeit erstellt.

Die Spurensicherung des Polizeireviers Harz kam zum Einsatz. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern, der Tat oder dem Diebesgut machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.