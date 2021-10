Halberstadt: Geldautomat spektakulär geknackt

Beim Einbruch in einen Supermarkt übers Dach haben die Kriminellen die Rückseite eines Bankautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen.

Aus einem Geldautomaten ist bei einem Einbruch in ein Einkaufszentrum in Halberstadt Geld erbeutet worden.

Halberstadt (vs) - Bei einem spektakulären Einbruch haben Diebe am Sonntagmorgen, um 2.45 Uhr, Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Die Einbrecher haben sich Zutritt über das Dach des Einkaufs-Centers in der Quedlinburger Landstraße in Halberstadt verschafft und sich von dort offenbar aus einer Höhe von 6,50 Metern abgeseilt. Anschließend knackten sie die Rückseite eines Geldautomaten und erbeuteten das darin befindliche Bargeld.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet. Gesucht werden in diesem Zusammenhang Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarkts gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941-674293 erbeten.