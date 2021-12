Halberstadt im Harz: Betrüger geben sich als ihre eigenen Fahnder aus

Halberstadt (vs) - Am frühen Dienstagmittag, 7. Dezember, versuchten Betrüger mit einem besonders dreisten Vorgehen eine 82 Jahre alte Frau um mehrere Tausend Euro zu betrügen. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Zunächst gab sich demnach der Anrufer als Polizeibeamter aus. Er erzählte der Frau, dass es in ihrem Wohnumfeld zu mehreren Einbrüchen gekommen ist und davon ausgegangen wird, dass die Täter sich unberechtigt Zugang zu den Konten verschafft haben. Er forderte die Rentnerin auf, mehrere Tausend Euro vom Konto abzuheben.

Betrüger hörten Ermittlungen der Polizei mit an

Kurz vor der Geldübergabe vergewisserte sich die alte Frau bei der richtigen Polizei. Die Beamten kamen vor Ort und konnten so eine Übergabe verhindern. Jedoch hatten die Telefonbetrüger die alte Dame so beeinflusst, dass diese die ganze Zeit die Verbindung über ihr Handy zu dem Täter hielt. So konnten die Betrüger mit anhören, wie die Polizei vor Ort kam.

Am Abend riefen die Täter die alte Frau erneut an und stellten sich mit den Namen der Polizeibeamten vor, die den Betrug verhindern konnten. Erneut versuchten sie die Rentnerin zu überreden, ihnen das Geld zu übergeben. Es fand jedoch keine Geldübergabe statt.

Auflegen und Notrufnummer der Polizei wählen

Die Polizei warnt: "Viele ältere Menschen haben Schamgefühl, wenn sie auf eine solche Masche hereingefallen sind. Betrüger nutzen diese Plattform. Die Dunkelziffer ist nicht abschätzbar. Sprechen Sie über das Geschehen, wenn sie Opfer werden. Jeder kann Opfer werden. Rufen Sie die Polizei bei dem Verdacht eines Betruges an."

Besondere Vorsicht müsse gelten, wenn sich jemand am Telefon als Polizeibeamter, als Person der Justiz oder öffentlicher Einrichtungen, wie Banken, Krankenkassen ausgebe. In dem Fall solle der Telefonhörer aufgelegt werden. "Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Rufen Sie umgehend die Polizei unter der 110 an", so Nadine Sünnemann vom Polizeirevier Harz.