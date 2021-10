Halberstadt: Polizei stellt Fahrräder sicher und sucht Eigentümer

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens hat die Polizei am Wochenende (2. und 3. Oktober) in Halberstadt zwei Fahrräder sichergestellt. Nun sucht sie nach deren Eigentümer.

Wem gehört dieses Fahrrad? Der kann sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises im Polizeirevier Harz in Halberstadt zu melden.

Halberstadt (vs) - Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Unterschlagung am 2. und 3. Oktober hat die Polizei die beiden hier abgebildeten Damenfahrräder „Giant“ und „Mars“ in Halberstadt sichergestellt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, sucht die Polizei in diesem Zusammenhang die rechtmäßigen Eigentümer.

Diese werden gebeten, sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises im Polizeirevier Harz in Halberstadt, Plantage 3, zu melden.