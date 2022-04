Einbruch Halberstadt: Polizeilich bekannte Täter brechen in Gebäude ein und werden ertappt

Zwei Männer sind am Dienstag (5. April) in Halberstadt in einen leerstehenden Wohnblock der Juri-Gagarin-Straße eingebrochen. Sie bauten Rohre von Wasserleitungen ab. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet.