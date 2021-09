Halberstadt: Unbekannte brechen in Grundschule ein und stehlen Tablets

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag bis Montag (6. September in eine Grundschule in der Schillerstraße eingebrochen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Halberstadt (vs) - In der Zeit vom 5. bis 6. September sind bislang Unbekannte in eine Grundschule in der Schillerstraße in Halberstadt eingebrochen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht haben die Täter fünf Tablets sowie mehrere einhundert Euro Bargeld gestohlen.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruchsdiebstahl beziehungsweise zum Verbleib des Diebesgutes erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.