Halberstadt: Zwei Quads von Firmengelände gestohlen

Halberstadt (vs) - Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen dem 11. und 16. August von einem Firmengelände in der Quedlinburger Landstraße in Halberstadt zwei Quads gestohlen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, handelt es sich bei den Fahrzeugen um Quads in der Farbe Grün, der Marke Polaris Sportsman 570 EPS. Zum Tatzeitpunkten waren Berliner Kennzeichen an den Fahrzeugen angebracht.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl und Verbleib der Quads erbittet das Polizeirevier in Halberstadt unter der Telefonnummer: 03941 - 674 293.