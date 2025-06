Halberstadt. - Zwischen Mittwoch 18.45 Uhr und Donnerstag 6.54 Uhr sind auf einem Supermarkt in der Theaterpassage aus einem Firmenwagen mehrere Bauwerkzeuge entwendet worden.

Das Auto wurde am Mittwochabend verschlossen, so die Polizei. Erst am nächsten Morgen wurde in der hinteren Beifahrerfensterscheibe ein Einschlagloch festgestellt, heißt es.

Aus dem Fahrzeug wurden den Angaben nach einen Bohrschrauber, eine Bohrmaschine, ein Radio und Akkus der Marke Makita sowie einen Bosch Bohrer im Gesamtwert von circa 4.500 Euro gestohlen. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 03941/674293 im Polizeirevier Harz in Halberstadt zu melden.