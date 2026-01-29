Zwei freilaufende Hunde haben eine 49-Jährige und einen Feuerwehrmann bei Ströbeck gebissen. Diese hatten versucht, die Tiere einzufangen. Gegen den Halter wurde Anzeige erstattet.

Bei dem Versuch, zwei freilaufende Hunde bei Ströbeck einzufangen, sind eine Frau und ein Feuerwehrmann gebissen worden.

Schachdorf Ströbeck. – Am Mittwoch sind eine 49-Jährige und ein Feuerwehrmann bei Schachdorf Ströbeck (Landkreis Harz) durch frei laufende Hunde gebissen worden, so die Polizei meldet.

Demnach hatte die Frau an den Bahngleisen an der K1325 zwischen Derenburg und Ströbeck zwei freilaufende Hunde entdeckt. Sie habe versucht, die Tiere von den Gleisen wegzulocken und sei daraufhin von einem Hund in die Hüfte gebissen worden. Auch ein Kamerad der Feuerwehr sei beim Versuch, die Hunde einzufangen, in den Bauch und den Unterarm gebissen worden.

Der Hundebesitzer holte seine später eingefangenen Hunde ab. Gegen ihn sind laut Polizei zwei Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.