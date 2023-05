Drei Männer sind in Halberstadt im Harz auf einen weiteren losgegangen. Sie haben ihn gegen den Kopf geschlagen. Wer kann Hinweise zur Tat geben?

Getreten und geschlagen: Drei Männer greifen 22-Jährigen in Halberstadt an

Drei Männer haben in Halberstadt im Harz einen jüngeren angegriffen und ihn gegen den Kopf geschlagen.

Halberstadt (vs) - Drei Männer haben offenbar am Dienstagabend einen 22-Jährigen in Halberstadt im Harz angegriffen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war der 22-Jährige zu Fuß in der Magdeburger Straße unterwegs, als er von drei Männern zunächst angesprochen und von einem der drei getreten wurde. In weiterer Folge soll er einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben und zu Boden gestürzt sein. Aufgrund seiner Verletzungen kam der Mann ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach den mutmaßlichen Tätern:

Täter 1:

- 1,85 m groß

- sportliche Statur

- schwarzes Käppi mit weißem Logo „NYC“

- blonder Schnurbart

- auf der linken Wange ein Tattoo in Form eines Schriftzuges, Tätowierung am Hals und auf den Fingern der rechten Hand mit altdeutschem „S“ auf dem Zeigefinger

- schwarzer Kapuzenpullover

- bunt gesprenkelter Pullover

- schwarze Jogginghose mit weißen Schriftzügen auf beiden Beinen

Täter 2:

- schwarze Lederjacke mit Metallstiften auf den Schultern

- schwarze lange Hose, an deren beiden Seiten auffällige Ketten hingen

- große schwarze Stiefel

- Kapuzenpullover

Täter 3:

- grauer Kapuzenpullover

Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 03941-674293.