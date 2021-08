Landkreis Harz: Unbekannte zünden Wahlplakat der CDU an

In Osterwieck haben unbekannte Täter ein Wahlplakat der CDU angezündet. Zeugen haben gestern (30. August) die Polizei darüber informiert. Diese bittet um Hinweise.

Osterwieck (vs) - Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, haben Unbekannte das ungefähr 1,30 Meter mal 1,70 Meter große und an einem Laternenmast angebrachte Plakat angezündet, sodass dieses in weiterer Folge auf den Gehweg fiel.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und suchen Zeugen des Vorfalls.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.