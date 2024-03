In Halberstadt haben Polizisten einen Mann mit einem Luftdruckgewehr auf einem Fahrrad geschnappt.

Halberstadt/DUR. - Am späten Dienstagabend sind Polizeibeamte in Halberstadt gegen 23.30 Uhr auf einen 33-jährigen Radfahrer aufmerksam geworden, der auf der Quedlinburger Straße fuhr und dabei ein Luftdruckgewehr in der Hand hielt.

Als der Mann die Beamten erkannte, soll er die Waffe weggeworfen haben. Die Polizisten konnten laut Pressemitteilung das Gewehr jedoch finden und stellten fest, dass die Waffe keine Prüfmarke besaß.

Darüber hinaus sollen sie bei der Kontrolle des 33-Jährigen ein Einhandmesser gefunden haben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und stellten beide Waffen sicher.