Im Huy-Örtchen Wilhelmshall ist am Sonntag offenbar ein Nachbarschaftsstreit derart eskaliert, dass am Ende sechs Personen verletzt wurden und teilweise in Kliniken gebracht werden mussten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Wilhelmshall - Wilhelmshall: Wer abseits des hektischen Alltags Ruhe finden will, sollte seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlegen. Wilhelmshall – ein separater Mini-Wohnort des Huy-Ortsteils Huy-Neinstedt – dürfte aktuell weniger als 20 Einwohner zählen. Eine genaue Zahl konnte das örtliche Verwaltungsamt gestern auf Anfrage nicht nennen, im Jahr 2016 gab es 18 Wilhelmshaller. Am Sonntag ist nun in dem beschaulichen Wohnfleckchen ganz offensichtlich ein seit langem schwelender Nachbarschaftsstreit derart eskaliert, dass am Ende sechs Beteiligte verletzt wurden und vier von ihnen in Kliniken gebracht werden mussten.