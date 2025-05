Aus einem Elektronikgeschäft in Halberstadt sind Waren im Wert von 1.000 Euro gestohlen worden. Die Polizei fahndet nun nach dem Ladendieb.

Ladendieb in Halberstadt gesucht - Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)

Halberstadt. - Am 18. März 2025 gegen 15 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann ein Elektronikgeschäft in der Quedlinburger Landstraße in Halberstadt bestohlen, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der Mann nach dem Betreten des Mediamarktes Waren im Wert von mehr als 1.000 Euro in seiner Tasche verstaut und sei dann ohne zu bezahlen in Richtung Rudolf-Diesel-Straße verschwunden.

Die Polizei sucht jetzt mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Dieser Mann wird verdächtigt, ein Elektronikgeschäft in Halberstadt bestohlen zu haben. (Foto: Polizei)

Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 entgegen.