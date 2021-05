trunkenheit im verkehr Mit 3,28 Promille: Ford-Fahrer fährt Schlängellinien durch Halberstadt

Die Polizei bemerkte am frühen Sonntagmorgen einen Autofahrer, der Schlangenlinien in der Friedenstraße fuhr. Dass der Mann überhaupt noch das Steuer seines Fahrzeugs bedienen konnte, grenzt bei dem festgestellten Alkoholwert beinahe an ein Wunder.