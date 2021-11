Nach Streitgespräch auf Arbeit: Mann droht in Thale im Harz mit Einsatz einer Waffe

Am späten Montagmorgen hat ein Mann aus Thale im Harz seinem Gesprächspartner mit einer Waffe gedroht. Auslöser war ein arbeitsrechtlicher Streit.

Thale (vs) - Während eines Streitgesprächs am Arbeitsplatz drohte am späten Montagmorgen ein 35-Jähriger seinem Gesprächspartner mit dem Einsatz einer Waffe. Dies teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Die Beamten nahmen den Mann kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift in der Erich-Weinert-Straße fest. Sie fanden im Rucksack des 35-Jährigen eine Softairpistole und stellten diese sicher. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen den Mann ein.