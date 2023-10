Zwei Kunden nahmen es in einem Rewe-Markt in Thale mit dem Bezahlen nicht so genau. Sie entwendeten Waren im Wert von mehreren hundert Euro.

In einem Rewe-Markt in Thale klauten zwei tatverdächtige Kunden Waren im Wert von 427 Euro. Die Polizei sucht die Beiden nun öffentlich.

Thale/vs - In einem Rewe-Markt in der Otto-Schönermark-Straße 2 in Thale haben zwei bislang unbekannte Kunden umsonst eingekauft. Sie in entwendeten am Samstag, dem 17. Juni, gegen 18.20 Uhr Waren im Wert von rund 427 Euro.

Hierbei befüllten sie gemeinsam den Einkaufswagen mit diversen Waren und verließen dann den Markt, allerdings ohne zu bezahlen. Als eine Zeugin die Beiden bemerkte und die Verfolgung aufnahm, ergriffen die mutmaßlichen Täter die Flucht.



Die auf den folgenden Bildern einer Überwachungskamera dargestellten Personen stehen im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben.

Die beiden mutmaßlichen Täter werden aktuell von der Polizei gesucht. Foto: Poilzei Halberstadt

Wer kennt die auf den Bildern der Überwachungskamera dargestellten Personen und kann Hinweise zu deren Aufenthaltsorte geben?

Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.