Am Dienstag ist ein Raser auf der B79 bei Halberstadt im Harz mit einer besonders hohen Geschwindigkeit von Polizei geblitzt worden.

Hohe Strafe droht! So schnell war ein Raser auf der B79 bei Halberstadt unterwegs

Die Polizei hat auf der B79 bei Halberstadt die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert.

Halberstadt. – Mit 123 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer am Dienstag auf der B79 bei Halberstadt von der Polizei erwischt worden. Erlaubt waren auf dieser Strecke maximal 70.

Der Raser war somit, nach Abzug der Toleranz, 49 Kilometer pro Stunde schneller als erlaubt – und das wird teuer für ihn. Dem Raser drohen ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot, teilt die Polizei mit.

Die Polizei hatte am 30. September in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 11.30 Uhr auf der Bundesstraße auf Höhe der Abfahrt Halberstadt Ost die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 16 Temposünder geblitzt.