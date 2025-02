Halberstadt. - Wie die Polizei mitteilt, sind in Halberstadt durch eine unbekannte Frau am 27. Januar 2025 Autos beschädigt und Kennzeichen entwendet worden.

Eine bislang unbekannte Frau habe gegen 21.45 Uhr in der Straße Bei den Spritzen in Halberstadt zwei abgestellte Fahrzeuge beschädigt und ein amtliches Kennzeichen entwendet. Die Frau war in Begleitung eines bislang unbekannten Mannes, so die Polizei. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zu den Tatverdächtigen gab die Polizei folgende Personenbeschreibungen bekannt:

Tatverdächtige Frau: ca. 25 bis 30 Jahre

ca. 25 bis 30 Jahre 1,60 bis 1,65 Meter groß

normale Statur

blondes, glattes, schulterlanges Haar

osteuropäischer Akzent – kein fließendes Deutsch

weiße Weste, dunkler Rucksack, dunkle Leggings

Mann: ca. 1,85 Meter groß

ca. 1,85 Meter groß dunkel gekleidet

Jogginghose mit weißen Streifen

Basecap

Unweit des ersten Tatortes seien die amtlichen Kennzeichen zweier weiterer Fahrzeuge entwendet worden. Laut Polizei ereigneten sich die Taten in der Taubenstraße sowie in der Gröperstraße.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder den Taten geben können, sich beim Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941-674 293 zu melden oder den Hinweis über das elektronische Polizeirevier zu übermitteln.