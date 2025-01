Halberstadt. - Am Montag ist ein Kind auf dem Gehweg an der Halberstädter Südstraße auf Höhe der Einmündung zur Feldstraße von einem Hund gebissen worden.

Laut Polizei fuhr das Kind mit seinem Fahrrad an einer Frau vorbei, die einen Hund an der Leine führte. Der Hund habe dem Kind dann plötzlich ins Bein gebissen, so die Polizei. Die unbekannte Frau erkundigte sich den Angaben nach auch noch, ob das Kind verletzt sei, was dieses verneint.

Später stellte sich jedoch heraus, dass das Kind doch leicht verletzt wurde. Zudem wurde seine Hose beschädigt.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

circa 50 Jahre alt

schwarze Jacke

Brille

brauner, mittelgroßer Hund

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03941/674293 zu melden.