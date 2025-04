In Halberstadt endete die Zugfahrt eines 36-Jährigen mit mehreren Anzeigen. Ohne Ticket unterwegs, bedrohte er Bundespolizisten, leistete Widerstand und führte Waffen bei sich.

Aggressiver Schwarzfahrer bedroht Polizei in Halberstadt– Waffen im Rucksack gefunden

Ein 36-jähriger Mann hat in einem Regionalexpress nach Halberstadt die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Er war ohne Ticket unterwegs, griff Einsatzkräfte an und führte eine Waffe im Rucksack.

Halberstadt. - Wie die Polizei mitteilt, hat am Donnerstagabend ein 36-Jähriger am Bahnhof in Halberstadt einen Polizisten nach einer Personenkontrolle angegriffen, wobei sich der Beamte leicht verletzt hat.

Nachdem der 36-Jährige im Zug von Thale nach Halberstadt keine gültige Fahrkarte vorgewiesen habe, habe eine Bahnangestellte die Bundespolizei informiert. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten den Mann gegen 18.10 Uhr, wobei er die Einsatzkräfte beleidigte.

Polizei entdeckt Messer und Waffe in Rucksack eines 36-Jährigen

Er habe gegen die Hand eines Beamten geschlagen, einen Kopfstoß angedeutet und damit gedroht, eine Waffe aus seinem Rucksack zu holen. Nach Angaben der Polizei wirkten die Beamten deeskalierend auf ihn ein. Als der Mann dennoch in Richtung seines Gepäcks gegangen sei, habe man ihm Handfesseln angelegt. Auf dem Weg zum Bundespolizeirevier habe er sich mehrfach gegen die Maßnahmen zur Wehr gesetzt. Dabei sei ein Polizeibeamter leicht verletzt worden.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks stellten die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe samt Magazin sowie ein Einhandmesser sicher, so die Polizei. Ein Drogentest habe positiv auf Cannabis und Amphetamine reagiert.

Gegen den Tatverdächtigen seien Ermittlungen wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.