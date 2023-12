Drei Mal krachte es innerhalb kurzer Zeit wie hier in Emersleben im Landkreis Harz, so die Polizei.

Emersleben/Quedlinburg/Warnstedt/vs - Wieder mehrere Unfälle im Harz: Am 5. Dezember ereignete sich gegen 13.30 Uhr der erste Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 21-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Landstraße 240 aus Richtung Warnstedt in Richtung Thale. Aus bislang unbekannten Gründen kam die 21-Jährige mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab, drehte sich und rutschte in den Straßengraben. Hierdurch verletzten sich die Fahrerin sowie eine 19-jährige Insassin leicht.

Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Dieses war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die L240 wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Die Bilanz nach dem Unfall in Warnstedt: 2.000 Euro Sachschaden und zwei verletzte Personen. Foto: Polizei Harz

Unfall in Quedlinburg mit drei beteiligten Autos

Ebenfalls am 5. Dezember gegen 15.15 Uhr kam auf der Bundesstraße 79 zwischen Münchenhof und Quedlinburg zu einem Unfall mit sechs verletzten Personen.

Ein Autofahrer fuhr auf der B79 aus Richtung Münchenhof kommend in Richtung Quedlinburg. Beim Linksabbiegen auf einen Feldweg übersah der 72-Jährige einen entgegenkommenden VW Passat. Beide Fahrzeuge prallten gegeneinander. Durch den Aufprall schleuderte der VW Polo gegen den Opel eines 75-jährigen Fahrers.

Alle drei Autofahrer sowie ein 61-jähriger Insasse im VW Passat und eine 65-jährige Insassin im Opel wurden leicht verletzt. Eine weitere Insassin erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber transportierte die Frau in ein Krankenhaus.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt, so die Polizei.

Unfall in Emersleben: Zwei Fahrerinnen verletzt

Am nächsten Tag ereignete sich dann auf der Bundesstraße 81 gegen 6.45 Uhr ein Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine Renault-Fahrerin sowie die Fahrerin eines Ford-Kleintransporters fuhren aufgrund einer grünen Ampel gleichzeitig in die Kreuzung ein.

Die 55-jährige Fahrerin des Renault beabsichtigte, die Kreuzung aus Richtung Wegeleben in Richtung Emersleben zu überqueren. Die 56-jährige Fahrerin des Kleinbusses fuhr aus Richtung Magdeburg in Richtung Halberstadt.

Vier weitere Insassen im Ford wurden bei dem Unfall in Emersleben nicht verletzt. Foto: Polizei Harz

Dabei kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Die Fahrerinnen verletzten sich jeweils leicht. Rettungskräfte brachten die Frauen in ein Krankenhaus. Vier weitere Insassen des Kleintransporters blieben unverletzt.

Am Pkw Renault entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße 81 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.