Von Polizei gestoppt: 38-Jähriger fährt betrunken mit Kind bei Halberstadt Auto

Halberstadt (vs) - Ein 38-Jähriger ist am Freitag mit einem Auto die Kreisstraße 1319 aus Richtung Wegeleben kommend in Schlangenlinien in Richtung Bundesstraße 81 gefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, geriet das Auto während der Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn und drohte von der Fahrbahn abzukommen Auf der Bundesstraße 81 am Abzweig Emersleben konnte der Fahrzeugführer durch die Beamten gestoppt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten beim Fahrzeugführer starke Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,97 Promille. Mit im Fahrzeug befand sich ein Kind.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Fahrzeugführer ein und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.