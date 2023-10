In Halberstadt wurde durch ein oder mehrere unbekannte Täter eine Straße gesperrt, so die Polizei.

Halberstadt/vs - Kurz vor Mitternacht erhielt die Polizei in Halberstadt am 17. Oktober einen Anruf, dass in der Südstraße Absperrungen einer Baustelle auf die Fahrbahn gestellt wurden.

Vor Ort stellten Beamte zudem fest, dass der oder die Täter die Absperrung mit dem Schriftzug „ACAB“ (Übersetzung aus dem Englischen: All cops are bastards, alle Polizisten sind Bastarde) versehen haben.

Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Sachdienliche Hinweise zur Tat erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293.