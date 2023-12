In Hedersleben hat eine Scheune gebrannt, so die Polizei.

Hedersleben/vs - In Hedersleben geriet am 30. November in der Klosterstraße eine Scheune in Brand. Gegen 20.30 Uhr nahm ein Zeuge Brandgeruch wahr und stellte Flammen im Bereich der Scheune fest. Daraufhin wählte er den Notruf.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Das Feuer beschädigte das Gebäude im Bereich des Dachstuhls. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Nach Einschätzung der Feuerwehr ist nicht auszuschließen, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts ausbrach. Die Polizeibeamte beschlagnahmten den Brandort und leiteten sogenannte Brandursachenermittlungen ein, heißt es in einer Pressemitteilung.