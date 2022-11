Unfall im Harz: Autofahrer kracht gegen Schutzplanke

Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 27 in Richtung Rübeland. Ein 81-Jähriger kam von der Fahrbahn ab.

Rübeland (vs) - Am Samstagabend kam es gegen 20:06 Uhr auf der B 27 in Richtung Rübeland zu einem Unfall mit einer verletzten Person, wie die Polizei mitteilt. Ein 81-jährige Autofahrer kam aus dem Ortsteil Rübeland und sei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links abgekommen.

Laut Polizei prallte dieser daraufhin mit seinem Pkw Ford Fiesta gegen die Schutzplanke. Dabei verletzte sich der Fahrer und wurde ins Klinikum nach Quedlinburg gebracht, heißt es vom Revier am Sonntag. Die Feuerwehren aus Neuwerk und Rübeland wurden zu diesem Einsatz ebenfalls alarmiert.