Unfall mit einer Straßenbahn in Halberstadt, so die Polizei.

Halberstadt (vs) - Unfall im Harz, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Was war passiert?

Am 25. Juli wurde ein 66-Jähriger infolge eines Verkehrsunfalls leicht verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der 66-Jährige mit seinem Renault Clio vom Fahrbahnrand in der Westerhäuser Straße in Richtung Spiegelstraße los, wobei er gegen 13.00 Uhr eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn übersah.

Mit dieser kollidierte er und prallte gegen den Skoda einer Fahrschule. Der 66-Jährige verletzte sich leicht, sodass er durch den Rettungsdienst am Unfallort ambulant behandelt wurde. Der Renault und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen.