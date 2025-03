Weil ein Autofahrer die Vorfahrt missachtet hat, kam es am Donnerstag in Halberstadt zu einem Unfall. Dabei wurden zwei Kinder und eine Frau verletzt.

Halberstadt. - Bei einem Unfall in Halberstadt sind am Donnerstag zwei Kinder und eine Frau verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 14.40 Uhr an der Kreuzung der Straßen Im Sülzeteiche und Am Sülzegraben zu der Kollision.

Ein 52-Jähriger habe die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet, so die Polizei. Zwei Kinder, die im Wagen einer 66-Jährigen saßen, erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrerin habe sich leicht verletzt, eine medizinische Versorgung jedoch abgelehnt, heißt es.

Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamt-Sachschaden von 30.000 Euro.