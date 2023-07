Trotz einer Platzwunde ist ein Fahrradfahrer in Halberstadt dem Rettungsdienst entwischt. Er fuhr vor der Behandlung einfach weg, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Halberstadt (vs) - Ein Zeuge meldete am 31. Juli gegen 8.17 Uhr den Sturz eines Fahrradfahrers im Hohen Weg, Ecke Schuhstraße, in Halberstadt. Der Radfahrer befuhr die Straße Hoher Weg in Richtung Dominikanerstraße und rutschte mit seinem Fahrrad auf den witterungsbedingt nassen Straßenbahnschienen aus.

Hierbei zog er sich eine blutende Kopfplatzwunde zu. Ein Ersthelfer verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Noch bevor der Rettungsdienst eintraf, stieg der offensichtlich Verletzte auf sein Rad und fuhr, jegliche Hilfe ablehnend, davon.

Die vor Ort eingesetzten Beamten konnten nur noch einen Zeugen und den Rettungsdienst am Unfallort antreffen. Wer der Radfahrer war konnte nicht abschließend ermittelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.