Quedlinburg. - Ein Techniker der Deutschen Bahn teilte der Bundespolizei Halberstadt am Montag, 7. April, die Beschädigung eines Baggers mit.

Bagger der Deutschen Bahn bei Quedlinburg beschädigt

Seit dem 4. April stand das Gefährt an der Bahnstrecke Thale - Quedlinburg am Bahnübergang in Quedlinburg in Richtung Quarmbecker Siedlung. Dort finden derzeit Arbeiten an den Gleisen statt.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass unbekannte Täter die Front- und Heckscheibe der Fahrerkabine eingeworfen hatten. Zudem wurden der Außenspiegel beschädigt, Elektrokabel aus dem Motorraum herausgerissen, die Kraftstoffleitung durchgeschnitten und Kies in den Tank gefüllt.

Polizei sucht Zeugen für Vandalismus

Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die zwischen dem 4. und 7. April Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter 0391/56549555, die Bundespolizei-Hotline unter 0800/6888000 (kostenfrei) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.