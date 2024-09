Ein Brandstifter hat in Osterwieck einen Lkw in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Brandstifter in Osterwieck unterwegs: Feuerwehr löscht Lkw im Ortsteil Bühne

In Osterwieck hat ein Brandstifter einen Lkw in Brand gesetzt.

Osterwieck. - Ein Lkw hat in der Nacht zum Donnerstag im Bahnhofsweg in Bühne, einem Ortsteil von Osterwieck im Harz, in Flammen gestanden, wie die Polizei meldete.

Demnach brannte der Laster gegen 1.30 Uhr und wurde von den Feuerwehren aus Bühne und Stötterlingen gelöscht. Durch das Feuer sei ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro entstanden, heißt es. Der Lkw sei beschlagnahmt worden.

Mittlerweile ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 03941-674293 bei der Polizei im Harz zu melden.