Zwei Verletzte nach Unfall in Halberstadt

Bei einem Unfall im Harz haben sich zwei Personen Verletzungen zugezogen, so die Polizei.

Am 10. Juli ereignete sich ein Unfall bei Halberstadt.

Halberstadt (vs) - Am 10. Juli wurden zwei Personen infolge eines Verkehrsunfalls auf der B79 bei Halberstadt leicht verletzt. Was ist passiert?

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 28-Jähriger mit einem VW Golf die Kreisstraße aus Richtung Westerhausen kommend, um gegen 18.50 Uhr nach links in Richtung Halberstadt abzubiegen.

An beiden Autos entstand laut Polizei augenscheinlicher Totalschaden. Foto: Polizei

Dabei übersah er einen aus Richtung Halberstadt kommenden VW Polo und stieß mit diesem zusammen. Dadurch wurden der 28-Jährige sowie die 30-jährige Polofahrerin leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden, heißt es in einer Pressemitteilung.