Postzustellerin wird während der Arbeitszeit von Lkw im Harz angefahren

In Schwanebeck im Harz ereignete sich ein folgenschwerer Unfall.

Schwanebeck (vs) - Am 16. Juni wurde eine Postzustellerin infolge eines Verkehrsunfalls schwer verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stieg die Frau gegen 8.30 Uhr im Westfeld aus ihrem Postfahrzeug aus, so die Polizei.

Zu dieser Zeit befuhr ein Sattelzug diese Straße, wobei die Frau zwischen den Lkw und ihr Fahrzeug geriet. Dabei verletzte sie sich schwer, sodass die Frau durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden musste.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Lkw-Fahrer aus Polen ein und erhoben eine so genannte Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro.