Quedlinburg: Auto gerät auf Parkplatz in Brand

Quedlinburg (vs) - Auf einem Parkplatz abgestellter Peugeot ist heute (10. August) gegen 11.10 Uhr in der Wipertistraße auf einem Parkplatz im Bereich des Motorraums in Brand geraten.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, konnten die Kameraden der Feuerwehr den Brand in seiner Entstehung schnell unter Kontrolle bringen.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Fahrzeug gesichert.