Quedlinburg: Praxis für Ergotherapie durchwühlt und Auto geklaut

Unbekannte haben eine Praxis für Ergotherapie in Quedlinburg um ihren VW bestohlen.

Wernigerode (vs) - Eine Praxis in Quedlinburg ist zum Ziel von Einbrechern geworden. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Demnach drangen die Einbrecher zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in die Räumlichkeiten einer medizinischen Therapiepraxis in der Johannishöfer Trift ein. Dafür hebelten sie die Eingangstür auf. Im Anschluss daran durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und klauten einen blauen Volkswagen. An dem Fahrzeug mit dem Kennzeichen KYF-IB 80 sind bunte Aufkleber mit der Aufschrift „Ergotherapie“ angebracht.

Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03941/674293.