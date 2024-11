Eine 89 Jahre alte Frau ist in Halberstadt ausgeraubt worden. Die Polizei sucht anhand einer Beschreibung nach dem Täter.

89-Jährige mit Gehhilfe am helllichten Tag in Halberstadt überfallen und ausgeraubt

Die Polizei in Halberstadt ist auf der Suche nach einem Räuber.

Halberstadt. - Eine 89 Jahre alte Frau ist am Donnerstag gegen 14.50 Uhr Opfer eines Raubes in Halberstadt geworden.

Laut Polizei war die Frau mit einer Gehhilfe im Lindenweg unterwegs, als sie plötzlich von einem unbekannten Täter zu Boden gestoßen wurde.

Anschließend habe der Mann die grüne Handtasche, die über dem Handgriff der Gehhilfe hing, an sich genommen und sei samt Diebesgut in Richtung Kühlinger Straße geflüchtet. Die Frau blieb unverletzt, heißt es. In der Handtasche habe sich die Geldbörse der 89-Jährigen befunden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden

männlich

circa 1,80 Meter groß

dunkle Wintermütze

dunkle Kleidung

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 30941/674293 entgegen.