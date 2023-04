Drei Männer haben am Donnerstag auf dem Halberstädter Fischmarkt auf einen 30-Jährigen eingeprügelt. Das Trio floh, konnte jedoch gefasst werden.

Schlägerei in Halberstadt: Drei Männer prügeln auf 30-Jährigen ein und flüchten

Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es zwischen vier Männern am Donnerstagabend auf dem Fischmarkt in Halberstadt gekommen. Symbolbild:

Halberstadt (vs) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern mit anschließender Prügelei ist es offenbar am Donnerstag auf dem Fischmarkt in Halberstadt gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll es am Donnerstagabend zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den vier Bewohnern einer Asylunterkunft gekommen sein. In weiterer Folge sollen drei Männer den 30-Jährigen mit Schlägen im Gesicht verletzt haben.

Die drei Tatverdächtigen im Alter von 24, 27 und 30 Jahren konnten anschließend durch die Beamten kurz nach der Tat in der Minna-Bollmann-Straße gestellt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Männer.