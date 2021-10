Schmerzhafter Zusammenstoß: 48-Jähriger landet nach Kollision mit Transporter im Krankenhaus

Am Freitag, den 15. Oktober 2021, wurde eine Person infolge eines Verkehrsunfalles bei Halberstadt leicht verletzt.

Der 48-Jährige wurde in das Ameos- Klinikum Halberstadt verbracht.

Halberstadt (vs) - Am Freitag, den 15. Oktober 2021, wurde eine Person infolge eines Verkehrsunfalles bei Halberstadt leicht verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 44-Jähriger mit einem Transporter die Schmiedestraße und beachtet dabei einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Audi nicht. Der 48-jährige Audi Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in das Ameos- Klinikum Halberstadt verbracht.