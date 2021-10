Eine Seniorin wurde in einem Supermarkt in Halberstadt Opfer einer Straftat. Ihr wurde die Geldbörse vom Rollator gestohlen.

Halberstadt (us) - Einen großen Schreck bekam eine Seniorin, der in einem Supermarkt in Halberstadt die Geldbörse gestohlen worden ist.

Die 83 Jahre alte Frau hatte während ihres Einkaufs in dem Supermarkt in der Kühlinger Straße einen Beutel an ihrem Rollator befestigt, in dem sie die Geldbörse sicher wähnte. Entsprechend außer sich war sie, als ihr ein bislang Unbekannter gegen 16.30 Uhr das Portmonee aus dem Beutel klaute und mit seiner Beute flüchtete. Der gesuchte Mann soll laut Informationen der Polizei etwa 1,75 bis 1,80 m groß und schlank sein.

Die Polizei weist daraufhin, Taschen und Beutel, in denen sich Wertsachen befinden, stets am Körper zu tragen.